Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı: Her Mayıs olduğu gibi bu senede...

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Maçın ilk yarısında konsantrasyon kaybı yaşadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Devre arasına 1-0 önde girdik. Zaman zaman top kayıpları yaptık. İlk yarıda konsantrasyon kayıpları daha fazlaydı. İlk yarı biraz daha gündüz maçı gibiydi. Hafif güneşli hava bazen konsantrasyonu etkiliyor. İkinci yarı hava karardıktan sonra oyuncuların adaptasyonu biraz daha iyi oluyor. İkinci yarıda pozisyona girdik, goller attık. Genel olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Rakibimiz de hücumda etkili bir takım. Savunmada da az gol yiyorlardı. Bugün hücum oyuncularımız çok önemli işler yaptı. Geçiş hücumlarını, öndeki baskıları doğru yaptık ve 5-1'lik net bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Süper Lig'de son 5 haftaya 5 puan önde giren sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, "Hiçbir şey bitmedi. Bundan sonraki haftalar aynı önemde devam ediyor. Bu ayki son maçımızı oynadık. Mayıs ayı geldi. Hedefimiz her Mayıs olduğu gibi bu sene de şampiyonluğu yakalamak. Bunun için daha çok çalışırız." ifadelerini kullandı.

"DAHA BÜYÜK HAYALİM DAHA FAZLA ŞAMPİYONLUK"

Kariyerinin 300. Süper Lig maçına çıkan Okan Buruk, hayalini yaşadığını söyledi.

Teknik adam olarak 2'si üst üste Galatasaray'da olmak üzere toplam 3 şampiyonluk yaşayan Buruk, gelecek hayaliyle ilgili, "Hayalimi yaşıyorum. Galatasaray'da yaşadığım şampiyonluklar benim hayalimdi. Daha büyük hayalim, daha fazla şampiyonluk. İnşallah bu sezon yeniden şampiyon oluruz. Sonraki sezon da aynı şekilde." şeklinde görüş belirtti.