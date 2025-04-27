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Osimhen kariyer rekorunu egale etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.04.2025 21:46
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Osimhen kariyer rekorunu egale etti

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 31'e yükselterek kariyer rekorunu egale etti.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunundaki gol sayısına ulaştı.

Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-23 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Eyüpspor maçına kadar Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, toplamda da 35 resmi karşılaşmada 30 kez gol sevinci yaşadı.

Eflatun-sarılı ekibe karşı 71. dakikada fileleri havalandıran Osimhen, sarı-kırmızılı formayla toplam gol sayısını 31'e çıkardı ve kariyer rekorunu egale etti.

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Osimhen kariyer rekorunu egale etti Osimhen kariyer rekorunu egale etti Osimhen kariyer rekorunu egale etti
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