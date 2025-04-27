Osimhen kariyer rekorunu egale etti

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Eyüpspor maçına kadar Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, toplamda da 35 resmi karşılaşmada 30 kez gol sevinci yaşadı.

Eflatun-sarılı ekibe karşı 71. dakikada fileleri havalandıran Osimhen, sarı-kırmızılı formayla toplam gol sayısını 31'e çıkardı ve kariyer rekorunu egale etti.