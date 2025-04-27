Galatasaray Eyüpspor'u farklı mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Eyüpspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılı ekip gol düellosuna sahne olan mücadeleden 5-1'lik galibiyet ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki ikas Eyüpspor-Galatasaray karşılaşması sarı kırmızılı ekibin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Yunus Akgün, penaltı noktası üzerinde bulunan Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta top, yan direğe çarpıp auta çıktı.
18. dakikada Lemina'nın soldan ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle önüne alan Sallai, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Macar futbolcunun vuruşunda Berke, ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.
27. dakikada Ampem'in ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Muslera, soluna yatarak topu kontrol etti.
29. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas gerisinde bulunan Osimhen'in vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Arka direğe hareketlenen Sallai, yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Caner Erkin'in ıskaladığı top Yunus Akgün'de kaldı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus'un plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
56. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Torreira, kafalardan seken topla arka direkte buluştu. Uruguaylı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'in bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 0-2.
71. dakikada Galatasaray durumu 3-0 yaptı. Morata'nın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı rakibinin üzerinden aşırdıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu yine önünde bulan Osimhen'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.
79. dakikada Eyüpspor, karşılaşmadaki tek golünü attı. Caner Erkin'n sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Claro, penaltı noktası civarından kafayla ağları sarstı: 1-3.
87. dakikada Galatasaray farkı yeniden 3'e çıkardı. Lemina'nın soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.
89. dakikada Galatasaray maın skorunu belirledi. Kaan Ayhan'ın sağdan ortasında altıpas önünden Morata, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-5.
Galatasaray, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon Testi: Sadece yüzde 1'lik bir kesim bu gizli 44'ü bulabiliyor
- A101 aktüel kataloğu yayında | 1 Mayıs'ta ürünler tek tek indirime girdi: 9 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL...
- İstanbul'da yarın okul var mı yok mu? 28 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde?
- Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuç tarihi 2025 | Anadolu Üniversitesi Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Nisan ayı enflasyon verisi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde?
- Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede başlayıp bitecek? 2025 60. Türkiye Bisiklet Turu Güzergahı
- Bursluluk sınavı A-B-C-D KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | 2025 İOKBS sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
- LGS 2025 sınav takvimi | LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? Giriş belgesi erişem açıldı mı?
- 14.469 TL ve üstü maaş alana ilave ödeme geliyor! Dilekçesini veren 4C, SSK, BAĞ-KUR emeklisine tablo oluştu
- İOKBS 2025: Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? 5-11. sınıf puan hesaplama formülü
- Bursluluk sınavına uçlu kalem ile girilir mi, tek oturum mu? Sınavda yanımızda neler olmalı?
- TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 27 NİSAN 2025 | İstanbul'da hangi yollar saat kaça kadar kapalı? Yenikapı-Galata-Sirkeci...