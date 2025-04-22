Kupada ilk finalist Galatasaray! Konyaspor'u farklı mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Cimbom Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Galatasaray 14 Mayıs'taki Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor-Göztepe maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlandı.
GALATASARAY KUPADA 24. KEZ FİNALDE!
Aslan, Türkiye Kupası tarihinde 24. kez finale yükseldi. Cimbom son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek, kupaya uzanan taraf oldu. Galatasaray ayrıca 18 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olarak yer alıyor.
OSİMHEN GOL SAYISINI 30'A ÇIKARDI!
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
26 yaşındaki futbolcu böyle bu sezonki gol sayısını 30'a çıkardı. Nijeryalı futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 3 gol sevinci yaşadı. Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İlk yarı
8. dakikada Mertens'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topta Sallai'yi ceza alanı içerisinde müsait pozisyonda topa dokunamadığı pozisyonda top kaleci Deniz'de kaldı.
21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın derinlemesine pasında ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Kramer'in şutunda kaleci Günay başarılı oldu.
25. dakikada Mertens'in sağ kanattan ceza alanı içerisinde gönderdiği ortada Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
31. dakikada Mertens'in pasına hareketlenen Osimhen ceza alanına girerken kaleye gönderdiği şutta kaleci Deniz topu kornere çeldi.
41. dakikada Sallai'nin sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortada Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Deniz'in çeldiği top Lucas Torreira'nin önünde kalırken, Torreira'nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-2
HAKEM DEĞİŞTİ! MAÇ GECİKMELİ BAŞLADI
Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmayı yönetemiyor. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz, maçı yönetiyor. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle Konyaspor-Galatasaray maçı gecikmeli başladı. Abdullah Taşkınsoy'un tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA!
MHK, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un doktor muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edildiği için görev yapmamasına karar verildiğini açıkladı. MHK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan yarı final müsabakasında görevli olan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma antrenmanının ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kontrolünden geçirilmiştir.
YÜKSEK NABIZ
Yapılan doktor muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edilen hakemimizin sağlık durumu dikkate alınarak, karşılaşmada görev yapmamasına karar verilmiştir.
Bu gelişmenin ardından müsabaka, dördüncü hakem olarak görevli Ali Yılmaz'ın hakem olarak sahaya çıkması neticesinde 12 dakikalık gecikmeyle başlamıştır. Karşılaşmanın 13. dakikasından itibaren ise Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yerine Üst Klasman Hakemi Raşit Yorgancılar, dördüncü hakem olarak görev almıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Abdullah Buğra Taşkınsoy kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir."
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