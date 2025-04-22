Galatasaray’a Granit Xhaka müjdesi! Yeşil ışık yandı

Fotoğraf: AFP

LEVERKUSEN XHAKA'YA ENGEL OLMAYACAK

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Bayer Leverkusen'den ayrılmayı ciddi şekilde düşünen 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın teklifinin kariyerinin son büyük mali fırsatlarından biri olduğunun farkında olduğunu, Leverkusen'in de oyuncunun takıma yaptığı katkılardan ötürü düşük bir bonservis bedeliyle ayrılmasına sıcak baktığını öne sürdü.