Galatasaray'a Granit Xhaka müjdesi! Yeşil ışık yandı
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra yeni sezon transfer çalışmalarına da yoğunluk veren sarı-kırmızılı yönetimin gündemindeki Granit Xhaka'dan sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'de lider Galatasaray şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra, yeni sezon transfer çalışmalarını da hızlandırdı.
Dries Mertens'e veda etmeye hazırlanan Galatasaray, orta saha merkezine dünya çapında bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
ASLAN'A YEŞİL IŞIK
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da başarı için orta sahasında kaliteyi artırma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Leverkusen'den Xhaka ile temas kurulurken olumlu sinyaller sonrasında düğmeye basılmıştı.
32 yaşındaki maestro, Galatasaray'ın maçlarını takip etmeye başladı.
LEVERKUSEN XHAKA'YA ENGEL OLMAYACAK
Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Bayer Leverkusen'den ayrılmayı ciddi şekilde düşünen 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın teklifinin kariyerinin son büyük mali fırsatlarından biri olduğunun farkında olduğunu, Leverkusen'in de oyuncunun takıma yaptığı katkılardan ötürü düşük bir bonservis bedeliyle ayrılmasına sıcak baktığını öne sürdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 23 Nisan AVM'ler açık mı? Alışveriş merkezleri açılış ve kapanış saatleri değişiyor mu?
- Yarın toplu taşıma bedava mı? 23 Nisan Çarşamba İETT, MARMARAY, metro, metrobüs ücretsiz mi?
- 23 Nisan kargolar açık mı, kuryeler dağıtım yapacak mı? PTT, Sürat, Aras, Yurtiçi, MNG…
- Tarım Kredi'de 23 Nisan'da çocuklara özel katalog müjdesi! Oyuncaklar %40 daha ucuz
- Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan'da EFT, Havale, FAST işlemleri yapılır mı?
- Gök gürültüsü ve kuvvetli sağanak... Bu akşam tüm yurtta başlayacak! Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya
- 22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? Bugün Kamu kurumları, bankalar, eczaneler, kargolar açık mı?
- 23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? Yarın hastaneler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?
- Papa ve Kardinal ne demek, kimlere denir? TDK sözlük anlamı...
- OGM personel alımı ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?
- Menenjit nedir, bulaşır mı? Bebeklerde Menenjit Aşısı hangi aylarda, kaç doz yapılır?
- Türkiye'nin çocuk nüfusu haritası | En yüksek ve en düşük iller listelendi: Urfa, Sinop, Van, Bartın...