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Galatasaray'a Granit Xhaka müjdesi! Yeşil ışık yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.04.2025 09:51
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Galatasaray’a Granit Xhaka müjdesi! Yeşil ışık yandı

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra yeni sezon transfer çalışmalarına da yoğunluk veren sarı-kırmızılı yönetimin gündemindeki Granit Xhaka'dan sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de lider Galatasaray şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra, yeni sezon transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

Dries Mertens'e veda etmeye hazırlanan Galatasaray, orta saha merkezine dünya çapında bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

ASLAN'A YEŞİL IŞIK

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da başarı için orta sahasında kaliteyi artırma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Leverkusen'den Xhaka ile temas kurulurken olumlu sinyaller sonrasında düğmeye basılmıştı.

32 yaşındaki maestro, Galatasaray'ın maçlarını takip etmeye başladı.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

LEVERKUSEN XHAKA'YA ENGEL OLMAYACAK

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Bayer Leverkusen'den ayrılmayı ciddi şekilde düşünen 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın teklifinin kariyerinin son büyük mali fırsatlarından biri olduğunun farkında olduğunu, Leverkusen'in de oyuncunun takıma yaptığı katkılardan ötürü düşük bir bonservis bedeliyle ayrılmasına sıcak baktığını öne sürdü.

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Galatasaray’a Granit Xhaka müjdesi! Yeşil ışık yandı Galatasaray’a Granit Xhaka müjdesi! Yeşil ışık yandı Galatasaray’a Granit Xhaka müjdesi! Yeşil ışık yandı

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