21 Nisan 2025, Pazartesi
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Lucas Torreira'nın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.04.2025 21:25 Güncelleme: 21.04.2025 21:31
ABONE OL
Galatasaray’da Lucas Torreira’nın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Galatasaray yıldız ismi Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Galatasaray'da Lucas Torreira ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı takım, Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’da Lucas Torreira’nın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı Galatasaray’da Lucas Torreira’nın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı Galatasaray’da Lucas Torreira’nın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör