25 Nisan 2025, Cuma
Haberler Galatasaray Haberleri Türkiye Kupası'nda 29 yıl sonra bir ilk! Galatasaray ile Trabzonspor finalde eşleşti

Türkiye Kupası'nda 29 yıl sonra bir ilk! Galatasaray ile Trabzonspor finalde eşleşti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.04.2025 12:04
ABONE OL
Türkiye Kupası’nda 29 yıl sonra bir ilk! Galatasaray ile Trabzonspor finalde eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-1'le geçen Galatasaray ve Göztepe'yi 2-0'lık skorla deviren Trabzonspor 29 yıl aranın ardından finalde eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor, 29 sezon aradan sonra Galatasaray ile kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Tarihinde 17. kez Türkiye Kupası finaline çıkan bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce üç kez final mücadelesi verdi. Bu eşleşmelerde Trabzonspor bir kez, Galatasaray ise iki kez kupanın sahibi oldu.

İlk olarak iki maçlık final mücadelelerinde 1975-76 sezonunda Galatasaray, penaltı atışları sonucu kupaya uzandı. 1984-85 sezonunda da sarı-kırmızılı takım kupayı müzesine getirirken 1994-95 sezonunda Trabzonspor, kupayı kaldırdı.

İki takım 14 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmayla 29 sezon aradan sonra finalde kupa mücadelesi verecek.

ART ARDA 2 SEZON KUPADA FİNALE YÜKSELDİ
Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı finalde son dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, kupayı kaybetmişti.

En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra tekrar kupa başarısı göstermek istiyor.

9 KEZ KUPAYI KALDIRDI
Tarihinde 17. kez finale yükselen Trabzonspor'un müzesinde 9 Türkiye Kupası bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

5 MAÇTA 15 GOL
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yollarında yüksek bir oran yakaladı.

Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırarak 3 gol ortalaması elde etti, kalesinde ise 6 gol görerek 1,2 gol ortalamasıyla rakiplerine fazla gol şansı vermedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Kupası’nda 29 yıl sonra bir ilk! Galatasaray ile Trabzonspor finalde eşleşti Türkiye Kupası’nda 29 yıl sonra bir ilk! Galatasaray ile Trabzonspor finalde eşleşti Türkiye Kupası’nda 29 yıl sonra bir ilk! Galatasaray ile Trabzonspor finalde eşleşti

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör