Galatasaray’da Konyaspor maçı mesaisi!

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.



Galatasaray yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.