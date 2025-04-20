20 Nisan 2025, Pazar
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi!

Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.04.2025 15:40
ABONE OL
Galatasaray’da Konyaspor maçı mesaisi!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’da Konyaspor maçı mesaisi! Galatasaray’da Konyaspor maçı mesaisi! Galatasaray’da Konyaspor maçı mesaisi!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör