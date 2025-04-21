Galatasaray'da şoke eden sakatlık: Konyaspor maçı öncesi yıldız isimden kötü haber
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken,Alvaro Morata'dan kötü haber geldi. İspanyol forvet sakatlanırken durumu çekilecek MR sonrası belli olacak. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a, İspanyol forveti Alvaro Morata'dan kötü haber geldi.
İspanyol golcü bir sakatlık yaşarken tecrübeli oyuncunun sağlık durumu yapılacak MR kontrollerinin ardından netlik kazanacak.