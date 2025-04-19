19 Nisan 2025, Cumartesi
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.04.2025 15:45
ABONE OL
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör