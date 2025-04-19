Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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