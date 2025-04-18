Aslan evinde galip! Galatasaray Bodrum FK'yı mağlup etti
Süper Lig'de 32. hafta maçında Galatasaray evinde Bodrum FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Böylece ev sahibi ekip maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte mücadelede yaşananlar...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk etti. RAMS Park'ta oynanan maç saat 20.00'de başladı.
GALATASARAY - BODRUM FK'YI MAĞLUP ETTİ
Sarı-kırmızılı ekip Bodrum FK'yı Lucas Torreria ve Davinson Sanchez'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Böylece ev sahibi ekip maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR...
3. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu penaltı noktası civarında bulunan Lemina kafayla Torrerira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayı civarından bekletmeden yaptığı vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.
7. dakikada Osimhen'in topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lemina'nın şutunda, kaleci Sousa topu üstten kornere çeldi.
12. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde bulunan Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.
18. dakikada Sara'nın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta Ajeti'ye çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.
25. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru ortaladı. Osimhen'in altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
26. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Sousa topu kornere gönderdi.
29. dakikada Galatasaray, golsüz eşitliği bozdu. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Torreira, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0
38. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından direğe çarptı. Dönen topu altıpas çizgisi üzerinde bulan Torreira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
42. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Galatasaraylı Gabriel Sara, Sipay Bodrum FK oyuncusu Ahmet Aslan ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren hakem Mehmet Türkmen, VAR'ın uyarısının ardından kararı iptal etti.
Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
81. dakikada Galatasaray, Davinson Sanchez'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Köşe vuruşunda ceza alanı dışına açılan topu kontrol eden Yunus Akgün sol kanattan çizgiye inerek ortasını yaptı, Sanchez kale ağzında kafayı vurarak golünü attı.
İkinci yarı geliyor...
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