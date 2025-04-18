Aslan evinde galip! Galatasaray Bodrum FK’yı mağlup etti

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk etti. RAMS Park'ta oynanan maç saat 20.00'de başladı.

(Foto:: AA)

GALATASARAY - BODRUM FK'YI MAĞLUP ETTİ

Sarı-kırmızılı ekip Bodrum FK'yı Lucas Torreria ve Davinson Sanchez'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Böylece ev sahibi ekip maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

(Foto:: AA)

İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR...

3. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu penaltı noktası civarında bulunan Lemina kafayla Torrerira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayı civarından bekletmeden yaptığı vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.

(Foto: AA)

7. dakikada Osimhen'in topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lemina'nın şutunda, kaleci Sousa topu üstten kornere çeldi.

12. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde bulunan Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.

18. dakikada Sara'nın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta Ajeti'ye çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.

25. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru ortaladı. Osimhen'in altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.