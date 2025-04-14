Galatasaray’da Sipay Bodrum FK maçı mesaisi!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından ikiye iki oyunla devam etti.

İdman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.