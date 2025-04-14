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Galatasaray'da Sipay Bodrum FK maçı mesaisi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.04.2025 18:13
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Galatasaray’da Sipay Bodrum FK maçı mesaisi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından ikiye iki oyunla devam etti.

İdman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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Galatasaray’da Sipay Bodrum FK maçı mesaisi! Galatasaray’da Sipay Bodrum FK maçı mesaisi! Galatasaray’da Sipay Bodrum FK maçı mesaisi!
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