Sacha Boey koptu geliyor! Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor

Boey Galatasaray'a geri dönüşe hazırlanıyor (AA)

GALATASARAY KARİYERİ PARLIYOR

2021-2024 yılları arasında Galatasaray'da görev yapan Sacha Boey, 83 resmi maçta görev aldı. Bu süreçte 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlarken, 2022-23 sezonundaki şampiyonlukta önemli bir rol üstlendi. Okan Buruk yönetiminde özellikle savunmadaki istikrarı ve hücum katkısıyla dikkat çekti.

BAYERN'DE BEKLENEN OLMADI

Bayern Münih macerası ise beklentilerin gerisinde kaldı. 1.5 sezonda sadece 15 resmi maça çıkabilen Boey, 2 asist yaptı. Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle 32 maçta forma giyemeyen genç oyuncu, bu süreçte sahalardan uzak kaldı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı 16 dakikalık bir dönüş yaptı.