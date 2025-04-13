13 Nisan 2025, Pazar
Haberler Galatasaray Haberleri Sacha Boey koptu geliyor! Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor

Sacha Boey koptu geliyor! Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.04.2025 12:13 Güncelleme: 13.04.2025 12:21
ABONE OL
Sacha Boey koptu geliyor! Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor

Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray, eski sağ beki Sacha Boey’i yeniden kadroya katmak istiyor. Ocak 2024’te 30 milyon euroya Bayern Münih’e transfer olan Fransız futbolcu, yaşadığı sakatlıklar ve teknik direktör değişiklikleri nedeniyle Almanya’da bekleneni veremedi. Boey'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ve Galatasaray’a dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Okan Buruk da eski öğrencisini kadroda görmeye olumlu yaklaşıyor.

Yeni sezonun yapılanmasına hız veren Galatasaray'da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, devre arasında rekor bedelle Bayern Münih'e gönderdiği eski yıldızı Sacha Boey'i yeniden kadroya katmak istiyor.

Sacha Boey (ahaber.com.tr)Sacha Boey (ahaber.com.tr)

BOEY GERİ DÖNÜŞE SICAK

Ocak 2024'te 30 milyon euro bonservisle Alman devine transfer olan Fransız sağ bek, Münih'te sakatlıklarla boğuştu. Teknik direktör değişiklikleri ve fiziksel sorunlar nedeniyle istikrar yakalayamayan Boey'in, sezon sonunda ayrılığı gündemde.

Kulübe yakın kaynaklara göre 24 yaşındaki oyuncu, eski takımı Galatasaray'a dönmeye olumlu bakıyor. Hem İstanbul'a hem de takım arkadaşlarına aşina olan Boey, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak.

Boey Galatasaray'a geri dönüşe hazırlanıyor (AA)Boey Galatasaray'a geri dönüşe hazırlanıyor (AA)

GALATASARAY KARİYERİ PARLIYOR

2021-2024 yılları arasında Galatasaray'da görev yapan Sacha Boey, 83 resmi maçta görev aldı. Bu süreçte 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlarken, 2022-23 sezonundaki şampiyonlukta önemli bir rol üstlendi. Okan Buruk yönetiminde özellikle savunmadaki istikrarı ve hücum katkısıyla dikkat çekti.

BAYERN'DE BEKLENEN OLMADI

Bayern Münih macerası ise beklentilerin gerisinde kaldı. 1.5 sezonda sadece 15 resmi maça çıkabilen Boey, 2 asist yaptı. Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle 32 maçta forma giyemeyen genç oyuncu, bu süreçte sahalardan uzak kaldı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı 16 dakikalık bir dönüş yaptı.

Sarı kırmızılı yönetim de Boey'in dönüşüne yeşil ışık yaktı (AA)Sarı kırmızılı yönetim de Boey'in dönüşüne yeşil ışık yaktı (AA)

OKAN BURUK'TAN TAM NOT

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Boey'in performansını ve profesyonelliğini çok beğendiği biliniyor. Buruk döneminde 64 maça çıkan Boey, bu süreçte hem savunmada hem de hücumda önemli katkılar verdi.

Galatasaray cephesinde bu gelişme heyecan yaratırken, önümüzdeki günlerde transfer sürecinin şekillenmesi bekleniyor. Taraftarlar ise eski yıldızlarının dönüşüne şimdiden hazır görünüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sacha Boey koptu geliyor! Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor Sacha Boey koptu geliyor! Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor Sacha Boey koptu geliyor! Galatasaray eski yıldızını geri getiriyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör