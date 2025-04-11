Adım adım şampiyonluğa! Galatasaray deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor’a konuk oldu. Mücadelede Sarı-Kırmızılı takım Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Aslan puanını 74'e yükseltti.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı.
GALATASARAY SAMSUNSPOR'U MAĞLUP ETTİ
Mücadelede Sarı-Kırmızılı takım Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Böylece Galatasaray, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Yunus Akgün ve 47'nci dakikada Victor Osimhen kaydetti. Yunus Akgün, Osimhen'in golünde asisti yapan isim oldu.
Bu sonucun ardından Aslan puanını 74'e yükseltirken, Samsunspor 51 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek. Samsunspor ise Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR...
10. dakikada Samsunspor atağında Van Drongelen'in ara pasıyla topla buluşan Holse, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Önce orta sahayı gösteren hakem Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
14. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Osimhen'in ceza sahası içinden sert şutunda Yunus Emre Çift'ten dönen top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
40. dakikada Muja'nın pasında Holse'nun ceza sahasında ayak koyduğu topu, kaleci Muslera kurtararak gole izin vermedi.
Galatasaray maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
ikinci yarı geliyor...
CİMBOM 3 PUAN ÖNDE
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı bay geçen "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.
Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
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