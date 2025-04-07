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Galatasaray'da Samsunspor maçı mesaisi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 07.04.2025 14:31
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Galatasaray’da Samsunspor maçı mesaisi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmalarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Galatasaray’da Samsunspor maçı mesaisi! Galatasaray’da Samsunspor maçı mesaisi! Galatasaray’da Samsunspor maçı mesaisi!

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