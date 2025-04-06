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Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu! Verilen cezalara itiraz...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.04.2025 15:14
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Galatasaray’dan TFF’ye Fenerbahçe başvurusu! Verilen cezalara itiraz...

Galatasaray, 'hukuksuz' olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe'ye derbi maçın ardından verilen cezalar için TFF'ye itiraz dilekçesi gönderdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından verilen cezalarla ilgili TFF'ye başvuru yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nun verdiği cezalara itirazda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar sonucu sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho, Yardımcı Antrenör Salvatore Foti, Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, futbolculardan ise Mert Hakan Yandaş ve Fred, PFDK tarafından cezaya çarptırılmıştı.

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Galatasaray’dan TFF’ye Fenerbahçe başvurusu! Verilen cezalara itiraz... Galatasaray’dan TFF’ye Fenerbahçe başvurusu! Verilen cezalara itiraz... Galatasaray’dan TFF’ye Fenerbahçe başvurusu! Verilen cezalara itiraz...
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