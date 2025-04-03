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Cizre'de Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.04.2025 06:35
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Cizre’de Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ın deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenmesinden sonra Cizre'de Galatasaraylı taraftarlar cadde ve sokakları panayır alanına çevirdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupada yarı finale yükselmesinin ardından bir araya gelen Cizreli Galatasaray taraftarları motosiklet ve otomobilleri ile cadde ve sokaklarda galibiyet turu attı.

Orhan Doğan Caddesi, Şerafettin Elçi Caddesi, Nusaybin Caddesi ve İdil Caddesinde ellerindeki bayrak ve flamalarla galibiyet coşkusunu şehir turu arak kutladı. Kutlamalarda bir taraftarın Osimhen maskesi giymesi ise dikkat çekti.
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