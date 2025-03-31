Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Geniş alanda topa sahip olma organizasyonlarıyla devam eden idman, savunma-hücum ve orta-şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.