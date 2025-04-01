Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu verdi! Sürpriz isimden gol! 75. dakikaya dikkat

Okan Buruk ve Jose Mourinho (ahaber.com.tr)



KUPADA 27. RANDEVU

Genel istatistiklerde Fenerbahçe galibiyetlerde önde olurken, Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray daha fazla kazandı. İki takım kupada bugüne kadar 26 kez rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13, sarı-lacivertliler de 3 kez galip ayrıldı. 10 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 42 golüne, Kanarya 29 golle karşılık verdi.

Ezeli rakipler, Türkiye Kupası'nda son olarak 26 Mayıs 2016 tarihinde finalde karşılaştı ve Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla yendi.



FİNALLERİ GALATASARAY KAZANDI

Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası tarihinde final, yarı final ve çeyrek finalde 5'er kez eşleşti. Söz konusu 15 eşleşmede sarı-kırmızılılar 11, sarı-lacivertliler 4 defa tur atlayan taraf oldu. Öte yandan oynanan 5 finali de Aslan kazandı.