Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu verdi! Sürpriz isimden gol! 75. dakikaya dikkat
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray, yarın akşam saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda dev bir mücadeleye çıkacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. ahaber.com.tr olarak bu dev maçın sonucunu yapay zekaya sorduk. Karşılaşmanın skorunu, gollerin geleceği dakikaları ve golleri kimin atacağını tahmin eden yapay zeka şaşırttı. İşte 75.dakikadaki sürpriz...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma Turkuvaz Medya ev sahipliğinde ATV ekranlarından yayınlanacak.
TEK MAÇ HEYECANI
Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakada, 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. Uzatmalarda da üstünlük sağlanmazsa yarı finale yükselecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.
403. RANDEVU
Fenerbahçe ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 402 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.
KUPADA 27. RANDEVU
Genel istatistiklerde Fenerbahçe galibiyetlerde önde olurken, Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray daha fazla kazandı. İki takım kupada bugüne kadar 26 kez rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13, sarı-lacivertliler de 3 kez galip ayrıldı. 10 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 42 golüne, Kanarya 29 golle karşılık verdi.
Ezeli rakipler, Türkiye Kupası'nda son olarak 26 Mayıs 2016 tarihinde finalde karşılaştı ve Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla yendi.
FİNALLERİ GALATASARAY KAZANDI
Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası tarihinde final, yarı final ve çeyrek finalde 5'er kez eşleşti. Söz konusu 15 eşleşmede sarı-kırmızılılar 11, sarı-lacivertliler 4 defa tur atlayan taraf oldu. Öte yandan oynanan 5 finali de Aslan kazandı.
BU SEZON 2 KEZ KARŞILAŞTILAR
İki takım 2024-2025 sezonunda 2 maç oynadı. Ligde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kadıköy'de rakibini 3-1'lik skorla yenerken, RAMS Park'taki mücadele de 0-0 sona erdi.
SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN
Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere tamamlandı.
CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bursa bölgesi hakemlerinden olan Cihan Aydın, kariyerinde ilk kez derbide görev alacak.
YAPAY ZEKA FENERBAHÇE DİYOR!
ahaber.com.tr olarak bu dev derbinin skorunu yapay zekaya sorduk. Buna göre ZTK'da bir üst tura Fenerbahçe 2-1'lik galibiyetle yükselecek.
SÜRPRİZ İSİM GOL ATACAK
Karşılaşmada golleri Edin Dzeko ve İsmail Yüksek atacak. Galatasaray'ın golü ise Victor Osimhen'den gelecek.
İŞTE MAÇIN SENARYOSU!
Öte yandan yapay zekaya göre Fenerbahçe Dzeko'nun bitiriciliği sayesinde maçın 28. dakikasında 1-0 öne geçecek. Galatasaray ise dakikalar 58'i gösterdiğinde Osimhen'in hızıyla birlikte skoru eşitleyecek. Ancak Fenerbahçe'de oyuna sonradan dahil olacak İsmail Yüksek 75. dakikada fileleri havalandıracak ve Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazanacak.
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