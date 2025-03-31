Derbi ateşi yandı! Galatasaray’dan açıklama: Acun Ilıcalı yine algı peşinde

Acun Ilıcalı (AA)

"ACUN ILICALI YİNE ALGI YAPTI"

Atanan hakem ile ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı geçtiğimiz günlerde. Yine Acun Ilıcalı tarafından bir kız çocuğu üzerinden Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğuna dair algılar yapıldı. Sonunda bu atama yapıldı. Bizim için en önemli konu hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrılarını yapanlar, o günkü kıyameti koparmayanlar nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuğunu çok net gördük. Biz biliyorduk. Çok net ortaya çıktı.

"2 KERE BERABERE KALDIĞIMIZ BİR HAKEM"

O gün Galatasaray'ın bir iç saha avantajı vardı. Oluşturacakları baskıyla, atmosferle ortadan kaldırmaya yönelikti. Aynı atmosferin orada yaratılmaması için en büyük çağrıları olmadı. Ben duymadım. Rakip takımın Galatasaraylı algısı yaptığı biri Cihan Aydın. Galatasaray'ın 3 maçını yönetmiş, Hatay ve Kasımpaşa'da 2 kere berabere kaldığımız bir hakem. En çok puan kaybettiğimiz hakem. Bu bir tesadüf mü yoksa seçilirken bunlar bir etken oldu mu, kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

"BASKILARI KALDIRABİLECEK Mİ SORU İŞARETİ"

Hakemin sahadaki performansını doğru yansıtabilmesi için orada baskının, orada hakem üzerine yönelik söylemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cihan Aydın genç bir hakem, baskıları kaldırabilecek mi soru işareti. Aynı hakemin FIFA kokartı askıya alındı. Hangi gerekçelerle FIFA kokartı dağıtılıyor? Yeterliliği en yüksek, Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilecek hakemlere dağıtılıyor. Hem Beşiktaş hem bu maçta FIFA kokartı olmayan hakemler atandı. Umarım Cihan Aydın herkesi mahcup edecek iyi bir performans sergiler. Tarafsız ve adil bir maç izletir. İyi olan kazanır. Biz iyi olduğumuza ve bu maçı kazanacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Yeter ki bizi saha dışı olaylarla engellemeye çalışmasınlar.