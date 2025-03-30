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Galatasaray'da Fenerbahçe maçı mesaisi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.03.2025 16:25
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Galatasaray’da Fenerbahçe maçı mesaisi!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam eden idman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Galatasaray’da Fenerbahçe maçı mesaisi! Galatasaray’da Fenerbahçe maçı mesaisi! Galatasaray’da Fenerbahçe maçı mesaisi!

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