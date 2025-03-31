Kupada dev randevu! Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda paylaşacak. Kupada çeyrek final karşılaşmasında sarı-lacivertli ekip Kadıköy'de ezeli rakibini konuk edecek. İki rakip Kadıköy'de 63. kez sahneye çıkacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 Nisan Salı günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 63. kez karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında salı günü Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede ezeli rakipler, Kadıköy'de 63. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Stadı'nın inşaat çalışmaları sonrası 1982 yılında yeniden hizmete girdiği dönemden bugüne taraflar 62 maç yaptı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, sarı-kırmızılılar 13 kez galibiyet sevinci yaşadı. 19 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin iç sahada attığı 114 gole, Galatasaray 75 golle karşılık verdi. Kadıköy'de yapılan maçların sadece 5'i golsüz tamamlandı.
Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 42 lig maçında ise Fenerbahçe 24 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray 9 müsabakada 3 puana uzandı. 9 derbi ise berabere sonuçlandı.
KUPADA 17 YIL SONRA KONUK EDECEK
Fenerbahçe, 17 yıl sonra evinde Galatasaray ile Türkiye Kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılıları Kadıköy'de Türkiye Kupası maçında buluşturan son mücadele 3 Şubat 2008'de oynandı. O sezon çift maç usulüne göre oynanan eşleşmede taraflar Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda golsüz berabere kalırken, Ali Sami Yen'de 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray adını yarı finale yazdırdı.
Ezeli rakipler, kupada ise son olarak 2015-2016 sezonu finalinde kozlarını paylaştı. Antalya'daki finalde sarı-kırmızılılar 1-0'lık sonuçla kupanın sahibi oldu.
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