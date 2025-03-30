Przemyslaw Frankowski’den özür: Sorumluluğu alıyorum

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"KENDİMİ BERBAT HİSSEDİYORUM"

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Frankowski'nin paylaşımı şu şekilde:

Bu kariyerimdeki ilk kırmızı kart ve kendimi berbat hissediyorum. Taraftarlar ve bizim için bu kadar önemli bir maçtaki yenilgiden dolayı sorumluluğu alıyorum. Takımın 10 kişiyle 11 kişiye karşı gösterdiği performanstan gurur duyuyorum. Bu durumun beni ve takımı daha da güçlendireceğine eminim ve çarşamba günü en iyi Galatasaray'ı sahaya yansıtacağımızdan eminim!