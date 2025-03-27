Okan Buruk derbileri de zor kaybediyor! 11 maçta sadece 2 kez yenildi

Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 1 de mağlubiyet yaşadı. (AA)



BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla da dikkati çekti.



Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı ligde 6 müsabakaya çıkan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırırken sadece 2 golü kalesinde gördü.



BU SEZON LİGDEKİ DERBİLERDE 7 PUAN TOPLADI

Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 derbide 7 puan topladı.



İlk olarak ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. 10. haftada da RAMS Park'ta Giovanni van Bronckhorst'un başında olduğu Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, son olarak 25. haftada konuk ettikleri Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.