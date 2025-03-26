Beşiktaş'tan derbi için flaş hamle! Hakem belli olunca...
Beşiktaş, başkan Serdal Adalı'nın Süper Lig'deki Galatasaray derbisinin hakeminin belli olmasının ardından açıklama yapacağını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
ADALI'DAN FLAŞ HAMLE
Dev derbi öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş bir hamle geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada derbinin hakeminin belli olmasının ardından Serdal Adalı'nın açıklama yapacağı belirtildi.
Açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'n açıklamalarda bulunacaktır. Detaylar için karar sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır." denildi.