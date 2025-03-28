Süper Lig’de kritik viraj! Galatasaray Beşiktaş’a konuk oluyor

Victor Osimhen, 20 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. (İHA)



EN BÜYÜK GOL UMUDU OSİMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak.



Bu sezon 22 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.



Son 5 lig maçında 8 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, yarın derbide de Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. Süper Lig'de son oynadığı Onvo Antalyaspor maçında 3 kez fileleri havalandırarak "hat-trick" yapan Osimhen, gittiği Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda (2) ve Zimbabve (1) ile oynadığı müsabakalarda da 3 gol attı.



Galatasaray'da ayrıca ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu, 6 golü olan Yunus Akgün, 4 gollü Dries Mertens, çıktığı 4 müsabakada 2 kez fileleri havalandıran Alvaro Morata, teknik direktör Okan Buruk'un gol yollarındaki kozları olacak.



Savunma katkısının yanı sıra hücumda da etkili olan Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın ikişer, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Mario Lemina'nın da birer golü bulunuyor.



GALATASARAY'DA 6 OYUNCUNUN DERBİ HEYECANI

Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş derbisinde görev alacak.



Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata, şans bulursa ilk kez sarı-kırmızılı formayla siyah-beyazlılara karşı mücadele edecek.



Daha önce Beşiktaş derbilerinde maç kadrosunda yer alan ancak süre alamayan Yusuf Demir de süre alması halinde ilk kez bu heyecanı tadacak.



Kariyerinde siyah-beyazlı formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele eden tecrübeli kaleci Günay Güvenç de henüz sarı-kırmızılı formayla eski takımına karşı derbi heyecanı yaşayamadı.

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