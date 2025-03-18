Fenerbahçe’nin yıldızı Galatasaray’a! Sezon sonunda imza atabilir

Galatasaray Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğu istiyor (AA)

CİMBOM'DAN BOMBA HAMLE

Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan yönetim sağ bek için sürpriz bir isme kancayı taktı. Yeni Asır'da yer alan habere göre Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi- Samuel için yeniden harekete geçti.