Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a! Sezon sonunda imza atabilir
Galatasaray, Onvo Antalyaspor galibiyetiyle puan farkını 9'a çıkararak üst üste 3. şampiyonluğunu hedeflerken yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Yönetim, sağ bek için Fenerbahçe'nin oyuncusu Osayi Samuel ile ilgileniyor. Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşme yenilememesi ve yaz transfer döneminde serbest kalacak olması nedeniyle Galatasaray devreye girdi.
Ligde üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Onvo Antalyaspor galibiyetiyle birlikte maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkardı. Yarışta son düzlüğe giren sarı kırmızılılarda diğer yandan gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
CİMBOM'DAN BOMBA HAMLE
Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan yönetim sağ bek için sürpriz bir isme kancayı taktı. Yeni Asır'da yer alan habere göre Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi- Samuel için yeniden harekete geçti.
YÖNETİM DEVREDE
Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayan Nijeryalı yıldız için Galatasaray yönetimi devreye girdi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Nijeryalı sağ bekin görüşmeleri sonlandırdığı ve yaz transfer döneminde boşa çıkacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olacak oyuncu için şimdiden kolları sıvadı. Öte yandan Osayi Samuel için Arabistan'dan da teklifler geldiği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Bu resimdeki gizli baykuş nerede? 672 kişiden 27'si başarıyor
- Türkçede kullanılan ama aslında farklı dillerden gelen 10 kelime! Bunları biliyor muydunuz?
- AUZEF ara sınav takvimi 2025 | AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı?
- Günde sadece bir tane içmek kalp hastalığı, kanser ve diyabet yapıyor
- Tarım Kredi Market 18-24 Mart indirim kataloğu geldi! TK'da tavuk but 79 TL, 2 L ayçiçek yağı 134.90 TL'den satılıyor
- SSK, Bağ-Kur'luya 4.000 TL ikramiyede son viraj! Emekliye ek ödeme Meclis'te: 24-25-26-27-28 Mart'ta...
- 18 Mart toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs, vapur, Marmaray indirimli mi?
- MSÜ tercih KILAVUZU ve Takvimi 2025 | Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanı ve sıralamaları...
- 18 Mart Mesajları 2025 | Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel anlamlı, duygusal ve dualı mesajlar
- Hava durumu alarm veriyor! Balkan soğukları Türkiye’yi sardı! İstanbul dahil 27 il için peş peşe uyarı: Kar, fırtına...
- AÖL 2. Dönem sınav giriş belgesi alma ekranı MEB | 2025 Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte?
- 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri | 2-3-4-5 kıtalık anlamlı, kısa ve uzun 18 Mart şiirleri burada!