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Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a! Sezon sonunda imza atabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.03.2025 11:51 Güncelleme: 18.03.2025 11:59
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Fenerbahçe’nin yıldızı Galatasaray’a! Sezon sonunda imza atabilir

Galatasaray, Onvo Antalyaspor galibiyetiyle puan farkını 9'a çıkararak üst üste 3. şampiyonluğunu hedeflerken yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Yönetim, sağ bek için Fenerbahçe'nin oyuncusu Osayi Samuel ile ilgileniyor. Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşme yenilememesi ve yaz transfer döneminde serbest kalacak olması nedeniyle Galatasaray devreye girdi.

Ligde üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Onvo Antalyaspor galibiyetiyle birlikte maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkardı. Yarışta son düzlüğe giren sarı kırmızılılarda diğer yandan gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğu istiyor (AA)Galatasaray Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğu istiyor (AA)

CİMBOM'DAN BOMBA HAMLE

Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan yönetim sağ bek için sürpriz bir isme kancayı taktı. Yeni Asır'da yer alan habere göre Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi- Samuel için yeniden harekete geçti.

Sarı kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'den Osayi için devrede. (AA)Sarı kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'den Osayi için devrede. (AA)

YÖNETİM DEVREDE

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayan Nijeryalı yıldız için Galatasaray yönetimi devreye girdi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Nijeryalı sağ bekin görüşmeleri sonlandırdığı ve yaz transfer döneminde boşa çıkacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olacak oyuncu için şimdiden kolları sıvadı. Öte yandan Osayi Samuel için Arabistan'dan da teklifler geldiği belirtildi.

Osayi sezon sonunda sarı kırmızılara imza atabilir (AA)Osayi sezon sonunda sarı kırmızılara imza atabilir (AA)

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel'in Galatasaray'a transferi sürpriz sayılmayacağı da kaydedildi.

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Fenerbahçe’nin yıldızı Galatasaray’a! Sezon sonunda imza atabilir Fenerbahçe’nin yıldızı Galatasaray’a! Sezon sonunda imza atabilir Fenerbahçe’nin yıldızı Galatasaray’a! Sezon sonunda imza atabilir

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