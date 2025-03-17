Galatasaray’da Cuesta ile yollar ayrılıyor: Bonservisi belli oldu

Carlos Cuesta performansıyla eleştirilerin odağında (AA)



8 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, kış transfer döneminde Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, Cuesta için Genk'e 8 milyon euro ödemişti. Performansıyla beklentilerin altında kalan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Carlos Cuesta, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almamıştı.



OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Okan Buruk, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan Cuesta için "Bir yabancı dışarıda kalmalı. Geçen hafta Yusuf Demir'di. Ahmed Kutucu olmayınca önde ekstra oyuncu kullanmak istedik. Cuesta ayrıca dün antrenmanda bir darbe de almıştı. Dediğim gibi yabancı tercihimizi hücumdan yana kullandık. Cuesta bu yüzden kadroda yer almıyor" ifadelerini kullanmıştı.