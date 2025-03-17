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Galatasaray'da Cuesta ile yollar ayrılıyor: Bonservisi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.03.2025 14:44 Güncelleme: 17.03.2025 14:46
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Galatasaray’da Cuesta ile yollar ayrılıyor: Bonservisi belli oldu

Galatasaray'da devre arasında 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Carlos Cuesta, beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoper için 5-6 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirmeye alacak. Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan Cuesta için Okan Buruk, 'Yabancı tercihimizi hücumdan yana kullandık, ayrıca Cuesta antrenmanda darbe aldı' açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, şimdiye kadar gösterdiği performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

5 MİLYON VEREN ALACAK

Bununla birlikte Kolombiyalı futbolcu ile erkenden yolların ayrılması konusunda karar alındı. Son gelen bilgilere göre 5-6 milyon euro dolaylarındaki bütün teklifler değerlendirme altına alınacak.

Carlos Cuesta performansıyla eleştirilerin odağında (AA)Carlos Cuesta performansıyla eleştirilerin odağında (AA)

8 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, kış transfer döneminde Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, Cuesta için Genk'e 8 milyon euro ödemişti. Performansıyla beklentilerin altında kalan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Carlos Cuesta, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almamıştı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Okan Buruk, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan Cuesta için "Bir yabancı dışarıda kalmalı. Geçen hafta Yusuf Demir'di. Ahmed Kutucu olmayınca önde ekstra oyuncu kullanmak istedik. Cuesta ayrıca dün antrenmanda bir darbe de almıştı. Dediğim gibi yabancı tercihimizi hücumdan yana kullandık. Cuesta bu yüzden kadroda yer almıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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