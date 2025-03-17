Süper Lig’e çilek transferi! Joao Felix bombası bu yaz patlayacak

Gelecek sezona da iddialı ve güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray çalışmalara başladı. Sezon başında ve ara dönemde de transfer gündemine gelen ancak sonuç alınamayan Joao Felix, yaz ayında gündemin en önemli maddelerinden birisi haline gelecek.

MILAN'DA ARADIĞINI BULAMADI

Şubat başında Chelsea'den 5.5 milyon euroluk bedelle Milan'a kiralık olarak giden 25 yaşındaki Portekizli futbolcu orada aradığını bulamadı. Milan'da 7 maçta forma giyen başarılı futbolcu sadece 1 asist yaparken gol atamadı.