Süper Lig'e çilek transferi! Joao Felix bombası bu yaz patlayacak
Galatasaray, Joao Felix için Chelsea ile görüşmelere başlayacak. Chelsea, Portekizli oyuncuyu kadrosunda düşünmezken, Galatasaray, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planlıyor. Kiralık forma giydiği Milan'da beklenen performansı sergileyemeyen Felix, 7 maçta 1 asist yaptı ve gol atamadı
Gelecek sezona da iddialı ve güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray çalışmalara başladı. Sezon başında ve ara dönemde de transfer gündemine gelen ancak sonuç alınamayan Joao Felix, yaz ayında gündemin en önemli maddelerinden birisi haline gelecek.
MILAN'DA ARADIĞINI BULAMADI
Şubat başında Chelsea'den 5.5 milyon euroluk bedelle Milan'a kiralık olarak giden 25 yaşındaki Portekizli futbolcu orada aradığını bulamadı. Milan'da 7 maçta forma giyen başarılı futbolcu sadece 1 asist yaparken gol atamadı.
CHELSEA TEKLİFLERİ BEKLİYOR
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve yazın yollarını ayıracak. Chelsea de kadrosunda düşünmediği Felix için gelecek teklifleri değerlendirecek.
GALATASARAY KAPIYI ÇALACAK
Galatasaray yönetimi yazın satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi ile İngiliz ekibinin kapısını çalacak. Bu sezon 30 resmi maça çıkan Joao Felix, 8 gol ve 3 asist kaydetti.
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