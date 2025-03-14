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Galatasaray - Antalyaspor maçına Belçikalı VAR

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.03.2025 12:25
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Galatasaray - Antalyaspor maçına Belçikalı VAR

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ın evinde Antalyaspor'u konuk edeceği maçın VAR hakemi Belçikalı Lawrence Visser oldu. Visser bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray - Tottenham maçında da düdük çalmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakada VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser olacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.30'da evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Müsabakada VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser, AVAR'da da Kerem Ersoy görev alacak.

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Galatasaray - Antalyaspor maçına Belçikalı VAR Galatasaray - Antalyaspor maçına Belçikalı VAR Galatasaray - Antalyaspor maçına Belçikalı VAR
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