PFDK Günay Güvenç ve Mourinho ile ilgili kararını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'e 1 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası verdi. 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle kurula sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ise herhangi bir ceza tayinine yer olmadığı kararı alındı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle;

1- KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü BURAK YILMAZ'ın, 07.03.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 08.03.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN C, D, KUZEY ÜST TRİBÜN K, DOĞU ALT TRİBÜN C, D, E, F, DOĞU ÜST TRİBÜN L, BATI ALT TRİBÜN B, C, F, GÜNEY ALT TRİBÜN C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü MUHAMMED TÜRKMEN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 08.03.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VESTEL GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN GÜNEY ALT J-GÜNEY ALT K, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN KUZEY ALT J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 09.03.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP ALT TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 08.03.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 08.03.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 09.03.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.03.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 60.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 10.03.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 10.03.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 60.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü görevlisi SEZER BARAN KULUĞ'un, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in sevke konu açıklamaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı hakkında olduğu için Av. Celal Nuri Demirtürk müzakereden çekilmiştir. Başkanvekili Av. Mehmet Erol müzakereye başkanlık etmiştir.

Bilindiği gibi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve diğer yargı kurulları heyet halinde çalışmakta ve müzakere yaparak karar vermektedir. Bu Kurulların başkanlarının oylarda eşitlik durumu dışında da diğer kurul üyelerinden oylama bakımından bir üstünlüğü yoktur. Verilen kararlar zaman zaman oyçokluğu ile verilmektedir. Bu durum vicdani kanaate göre karar verildiğinin en önemli kanıtlarından birisidir. Kurul başkanının hedefe konularak onun üzerinden itibar suikastı yapmaya yönelik sosyal medyada birçok paylaşıma rastlanmaktadır. Yukarıda yaptığımız açıklamalar göz önüne alındığında bu paylaşımların ne kadar dayanaktan yoksun olduğu ortadadır. Kaldı ki kurulda çalışan tüm üyelerin tuttuğu ve geçmişte ve halen desteklediği çeşitli takımlar vardır. Bu da gayet doğaldır. Önemli olan önüne gelen olaylarda nesnel davranabilmektir. Kurulumuz göreve başladığı ilk günden itibaren tam bir tarafsızlık içerisinde hareket etmektedir. Bundan sonrada böyle devam edecektir. Dolayısı ile bu tür açıklamalar Kurulumuz tarafından kişiselleştirilmemektedir.

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında; 06.03.2025 tarihinde medyaya (Sky Sports News) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

12- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK'nın, 08.03.2025 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU MARATON TRİBÜN MARATON blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK'nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON TRİBÜN MARATON-BATI TRİBÜN A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen DOĞU MARATON TRİBÜN MARATON bloğa giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

13- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın, 08.03.2025 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın, ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü kaleci antrenörü AYHAN KIZILELMA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü yardımcı antrenörü SERCAN ÖZÇELİK'in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü yardımcı antrenörü SERCAN ÖZÇELİK'in, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü yardımcı antrenörü SERCAN ÖZÇELİK'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- FİTMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 09.03.2025 tarihinde Yeni Malatya Stadyumunda oynanan FİTMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 09.03.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-TEKSÜT BANDIRMASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 111, 117 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

16- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, 09.03.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-TEKSÜT BANDIRMASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR GÜNEY ÜST TRİBÜNÜ 229 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

17- EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 10.03.2024 tarihinde oynanan EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 20.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.