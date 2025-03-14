Galatasaray Antalyaspor maçı! Lider kritik sınavda
Galatasaray ile Bitexen Antalyaspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Ozan Ergün Ergun, Ozan tarafından yönetilecek Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçı, Rams Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Galatasaray, şampiyonluk yolunda puan avantajını koruma peşinde. Okan Buruk'un ekibi, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper, Osimhen
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Kaluzinski, Erdal Rakip, Larsson, Safuri, Van de Streek, Samudio
Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla topladığı 68 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde zirvede.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Tedavisi süren Jakobs'un yanı sıra, kart cezaları bulunan Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda Osimhen ve Sallai sarı kart ceza sınırında.
Son 7 haftada sadece 1 kez kaybeden Antalyaspor haftaya 33 puanla 10. basamakta girdi.
RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.