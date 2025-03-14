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Galatasaray Antalyaspor maçı! Lider kritik sınavda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.03.2025 09:51 Güncelleme: 14.03.2025 09:57
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Galatasaray Antalyaspor maçı! Lider kritik sınavda

Galatasaray ile Bitexen Antalyaspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Ozan Ergün Ergun, Ozan tarafından yönetilecek Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçı, Rams Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Galatasaray, şampiyonluk yolunda puan avantajını koruma peşinde. Okan Buruk'un ekibi, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray Antalyaspor maçı! Lider kritik sınavda

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper, Osimhen

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Kaluzinski, Erdal Rakip, Larsson, Safuri, Van de Streek, Samudio

Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla topladığı 68 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde zirvede.

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. (DHA)RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. (DHA)

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Tedavisi süren Jakobs'un yanı sıra, kart cezaları bulunan Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Osimhen ve Sallai sarı kart ceza sınırında.

Son 7 haftada sadece 1 kez kaybeden Antalyaspor haftaya 33 puanla 10. basamakta girdi.

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.

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Galatasaray Antalyaspor maçı! Lider kritik sınavda Galatasaray Antalyaspor maçı! Lider kritik sınavda Galatasaray Antalyaspor maçı! Lider kritik sınavda

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