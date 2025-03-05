İşte Galatasaray’daki çöküşün perde arkası: Verilmeyen primler ve geç yatan maaşlar

Ligin ilk yarısında kazanılan Fenerbahçe zaferinin primi yatırılmadı (AA)

LİGİN İLK YARISINDAKİ FENERBAHÇE ZAFERİNİN PRİMİ YATMADI

Galatasaraylı yöneticilerin, Fenerbahçe ile Rams Park'ta yapılan derbi öncesi oyuncularla bir araya gelirken, direkt bir rakam açıklamadığı, ancak, "Siz kazanın biz gerekeni yaparız" dedikleri belirtildi. Bu durumun oyuncular arasında, "Daha Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri bile yatmadı" diye konuşulduğu öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcuların, Fenerbahçe'de haftalık yapılan prim ödemelerinden haberdar olduğu da bildirildi. Galatasaray'da ligdeki 20 maçtan sadece 1'sinin primlerinin hesaba geçmesi oyuncuları rahatsız etti. Diğer taraftan, maaşlar konusunda 1-2 aylık gecikmeler olduğu ancak özellikle prim meselesinin sıkıntı yarattığı belirlendi.