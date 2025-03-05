İşte Galatasaray'daki çöküşün perde arkası: Verilmeyen primler ve geç yatan maaşlar
Süper Lig lideri Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Fenerbahçe ile puan farkı 6'dan 4'e indi. 3-3'lük Kasımpaşa maçı çöküşün en net resmi oldu. Takım olarak saha içindeki aksiyonların aksaması ve kimi oyuncuların düşen performansının arkasından söz verildiği halde yatırılmayan primler olduğu iddia edildi. 20 galibiyet aldıkları Süper Lig'de sadece 1 kez prim aldıklarını söyleyen Galatasaraylı futbolcular, ligin ilk yarısında kazanılan Fenerbahçe galibiyet priminin ise henüz yatmamış olmasından oldukça rahatsız.
Galatasaray'daki kötü gidişat nedenleri tartışılırken, sezon başından bu yana futbolculara sadece bir kere prim verildiği ortaya çıktı. Ligde bu sezon 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılarda sadece 3 hafta önce Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin primlerinin oyuncuların hesabına yattığı belirtildi.
Primlerin ödenmemesinin durumun zorlu periyot öncesi futbolcu performanslarını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.
LİGİN İLK YARISINDAKİ FENERBAHÇE ZAFERİNİN PRİMİ YATMADI
Galatasaraylı yöneticilerin, Fenerbahçe ile Rams Park'ta yapılan derbi öncesi oyuncularla bir araya gelirken, direkt bir rakam açıklamadığı, ancak, "Siz kazanın biz gerekeni yaparız" dedikleri belirtildi. Bu durumun oyuncular arasında, "Daha Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri bile yatmadı" diye konuşulduğu öğrenildi.
Galatasaraylı futbolcuların, Fenerbahçe'de haftalık yapılan prim ödemelerinden haberdar olduğu da bildirildi. Galatasaray'da ligdeki 20 maçtan sadece 1'sinin primlerinin hesaba geçmesi oyuncuları rahatsız etti. Diğer taraftan, maaşlar konusunda 1-2 aylık gecikmeler olduğu ancak özellikle prim meselesinin sıkıntı yarattığı belirlendi.
"ÖZEL HAYAT" ÖNEMLİ
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da 3 günlük Antalya kampının nedeni belli oldu. Sarı-kırmızılıların daha çok beraber vakit geçirmesini isteyen Teknik Direktör Okan Buruk'un, böylece gece gezmeleriyle ilgili iddialarının da önüne geçmek istediği belirtildi.
Buruk'un futbolculara da, "Şu dönemde özel hayatlarınıza dikkat edin" mesajını verdiği bildirildi. Yine Antalya'da hava şartlarının İstanbul'a göre iyi olmasının da alınan kararda etkili olduğu vurgulandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz kararı 2025 Mart | ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı toplantı tarihi ne zaman? Faiz indirimi olacak mı?
- Hesaplar yenilendi! 2025 Mart ayı GÜNCEL PROMOSYON Miktarları | SSK, Bağ-Kur ve 4C'liye 27.000 TL ödeme
- Sigaraya zam geldi mi? 5 Mart en ucuz ve yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- İstanbul'a bahar o bölgelere Suriye tozu! Sıcaklıklar mevsimin 8 derece üstünde | 5 Mart Meteoroloji hava durumu
- Arefe günü ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı arifesi hangi tarihte, tatil mi?
- Kaygısız mısınız yoksa temkinli mi? İlk gördüğünüz şey iç dünyanızı açığa çıkarıyor
- Genç kalmanın sırrı: Yaşlanmamak için bu 5 besini sofranızdan eksik etmeyin!
- Doymuş yağ mı, şeker mi? Hangi beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını tehdit ediyor?
- iOS 18.4 ile görsel zeka şimdi o modelde! Nisan ayında kullanıma sunuluyor
- TOKİ 250 Bin Konut Projesi e-Devlet ekranı açıldı mı? Sosyal Konut başvurularında son durum ne?
- Hurda teşviki ÖTV muafiyeti yasası Meclis'e geldi mi, son durum ne? Hurda teşviki ile ÖTV'siz hangi araçlar alınabilir?
- Vejetaryenler için sağlıklı beslenme rehberi: 10 temel vitamin ve besinler