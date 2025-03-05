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İşte Galatasaray'daki çöküşün perde arkası: Verilmeyen primler ve geç yatan maaşlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 09:40 Güncelleme: 05.03.2025 09:50
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İşte Galatasaray’daki çöküşün perde arkası: Verilmeyen primler ve geç yatan maaşlar

Süper Lig lideri Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Fenerbahçe ile puan farkı 6'dan 4'e indi. 3-3'lük Kasımpaşa maçı çöküşün en net resmi oldu. Takım olarak saha içindeki aksiyonların aksaması ve kimi oyuncuların düşen performansının arkasından söz verildiği halde yatırılmayan primler olduğu iddia edildi. 20 galibiyet aldıkları Süper Lig'de sadece 1 kez prim aldıklarını söyleyen Galatasaraylı futbolcular, ligin ilk yarısında kazanılan Fenerbahçe galibiyet priminin ise henüz yatmamış olmasından oldukça rahatsız.

Galatasaray'daki kötü gidişat nedenleri tartışılırken, sezon başından bu yana futbolculara sadece bir kere prim verildiği ortaya çıktı. Ligde bu sezon 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılarda sadece 3 hafta önce Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin primlerinin oyuncuların hesabına yattığı belirtildi.

Primlerin ödenmemesinin durumun zorlu periyot öncesi futbolcu performanslarını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Ligin ilk yarısında kazanılan Fenerbahçe zaferinin primi yatırılmadı (AA)Ligin ilk yarısında kazanılan Fenerbahçe zaferinin primi yatırılmadı (AA)

LİGİN İLK YARISINDAKİ FENERBAHÇE ZAFERİNİN PRİMİ YATMADI

Galatasaraylı yöneticilerin, Fenerbahçe ile Rams Park'ta yapılan derbi öncesi oyuncularla bir araya gelirken, direkt bir rakam açıklamadığı, ancak, "Siz kazanın biz gerekeni yaparız" dedikleri belirtildi. Bu durumun oyuncular arasında, "Daha Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri bile yatmadı" diye konuşulduğu öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcuların, Fenerbahçe'de haftalık yapılan prim ödemelerinden haberdar olduğu da bildirildi. Galatasaray'da ligdeki 20 maçtan sadece 1'sinin primlerinin hesaba geçmesi oyuncuları rahatsız etti. Diğer taraftan, maaşlar konusunda 1-2 aylık gecikmeler olduğu ancak özellikle prim meselesinin sıkıntı yarattığı belirlendi.

Geciken maaş ödemeleri nedeniyle oyuncuların morali bozuk (AA)Geciken maaş ödemeleri nedeniyle oyuncuların morali bozuk (AA)

"ÖZEL HAYAT" ÖNEMLİ

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da 3 günlük Antalya kampının nedeni belli oldu. Sarı-kırmızılıların daha çok beraber vakit geçirmesini isteyen Teknik Direktör Okan Buruk'un, böylece gece gezmeleriyle ilgili iddialarının da önüne geçmek istediği belirtildi.

Buruk'un futbolculara da, "Şu dönemde özel hayatlarınıza dikkat edin" mesajını verdiği bildirildi. Yine Antalya'da hava şartlarının İstanbul'a göre iyi olmasının da alınan kararda etkili olduğu vurgulandı.

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