Galatasaray’ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, 9 Mart Pazar günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve Antalya'ya hareket etti.

Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu. Tedavisi devam eden Ismail Jakobs, kadroda yer almadı.



Sarı-kırmızılıların, Alanyaspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Mario Lemina."