Victor Osimhen’den maç sonu açıklaması: Kazanmalıydık

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele 3-3'lük skorla sona erdi.

Cimbom'un gollerini Victor Osimhen (2) ve Davinson kaydederken, üst üste iki kez puan kaybeden Galatasaray puanını 65 yaptı. Takımın yıldız isimlerinden Victor Osimhen, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZİN UYANMASI LAZIM"

Büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Osimhen, "Hayal kırıklığı. Bu maçı kazanmalıydık. Takımımla gurur duyuyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay değil. Şampiyonluk yarışında hala öndeyiz. Şampiyon olmaya çalışacağız. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray'daki herkesi seviyorum. Galatasaray için her şeyi yapmak istiyorum. Hepimiz öyleyiz. İlk 11 veya yedek fark etmez. Biz hocamızla, oyuncularımızla, taraftarımızla hepimiz birliğiz. 3 puanı alamasak da asla bırakmayacağız. Şampiyonlukta en büyük aday biziz. Derbide kazanamadık, üzgünüz. Kasımpaşa'da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım." dedi.