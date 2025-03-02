Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile yenişemedi
Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip gol düellosuna sahne olan mücadeleden istediğini alamadı ve sahadan 3-3'lük skorla ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada sağ kanattan Fall'ın ortasında arka direkte topu kontrol eden Brekalo'nun ceza sahası için sol çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera çıkardı.
9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında ön direkte kaleci Gianniotis ile topa hamle yapan Osimhen yerde kaldı. Devam kararı veren hakem Cihan Aydın gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda Gianniotis'in faul yaptığına karar veren Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.
12. dakikada Galatasaray öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.
24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Eren Elmalı'nın ters vuruşunda top sol kanattaki Brekalo'nun önünde kaldı. Oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
26. dakikada Gökhan Gül'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Fall'ın ceza sahası sağ çaprazında yerden çektiği şutu Muslera kurtardı.
28. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanattan Sallai'nin kale önüne çevirdiği topa boş pozisyonda kayarak dokunan Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda kaleci Gianniotis son anda meşin yuvarlağı çıkardı.
32. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası dışı hafif sol çaprazda topla buluşan Winck'in plase vuruşunda kaleci Muslera köşeye giden meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray, 1-0 üstün bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Piatkowski kafayla pasını kale önündeki Ben Ouanes'e aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
57. dakikada sağ taraftan Barış Alper'in ortasında topu alan Osimhen'in penaltı noktasından şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
61. dakikada orta sahada Torreira'dan topu kapan Gökhan Gül pasını sol taraftaki Brekalo'ya aktardı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Brekalo'nun sol çaprazdan şutunda Frankowski'ye de çarpan meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-1
69. dakikada ceza sahasının sağından serbest vuruşta topun başına geçen Sara'nın kale önüne ortasında iyi yükselen Davinson Sanchez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
71. dakikada Muslera'nın uzun topunda Frankowski'nin uzaklaştıramadığı top sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen'in ceza yayından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
81. dakikada ceza sahası içinde Can Keleş, Cuesta'nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesiyle monitöre gelip pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi.
85. dakikada penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, yerden sağ köşeye vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-3
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