Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile yenişemedi

Kasımpaşa - Galatasaray | Fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Piatkowski kafayla pasını kale önündeki Ben Ouanes'e aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



57. dakikada sağ taraftan Barış Alper'in ortasında topu alan Osimhen'in penaltı noktasından şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.



61. dakikada orta sahada Torreira'dan topu kapan Gökhan Gül pasını sol taraftaki Brekalo'ya aktardı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Brekalo'nun sol çaprazdan şutunda Frankowski'ye de çarpan meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-1



69. dakikada ceza sahasının sağından serbest vuruşta topun başına geçen Sara'nın kale önüne ortasında iyi yükselen Davinson Sanchez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2



71. dakikada Muslera'nın uzun topunda Frankowski'nin uzaklaştıramadığı top sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen'in ceza yayından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3



81. dakikada ceza sahası içinde Can Keleş, Cuesta'nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesiyle monitöre gelip pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi.



85. dakikada penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, yerden sağ köşeye vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-3