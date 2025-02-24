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Galatasaray - Fenerbahçe derbisine scout akını! Dünya devleri yıldızları izleyecek

Süper Lig'in 25. haftası nefesleri kesecek bir maça sahne olacak. Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacağı müsabaka şampiyonluğun düğümünü çözecek. Ayrıca kritik karşılaşmaya birçok ülkeden de scout akını olacak. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Oğuz Aydın gibi birçok isim dünya devleri tarafından takip edilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 10:22
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisine scout akını! Dünya devleri yıldızları izleyecek

Süper Lig'de bugün (24 Şubat 2025) Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak.

SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE BÜYÜK DÜELLO

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç bir başka heyecana daha sahne olacak. İki ekibin de kadrosundaki yıldızları Avrupa devleri yakından takip edecek. Dev derbiye adeta scout akını yaşanacak.

Yusuf Akçiçek, Anderlecht deplasmanında takımının 2 golünden birine imza atmıştı (AA)Yusuf Akçiçek, Anderlecht deplasmanında takımının 2 golünden birine imza atmıştı (AA)

PREMIER EKİPLERİ YUSUF AKÇİÇEK'İ İZLEYECEK
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe ile son dönemde öne çıkan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek bu isimlerin başında geliyor. 2-2 biten Anderlecht maçında gol atan futbolcuyu Hollanda, Fransa, İtalya ve Premier Lig'den bazı takımlar derbide izleyecek.

Oğuz Aydın, Kasımpaşa maçında ağları sarsarak bu sezonki 5. golünü kaydetti. (16 Şubat 2025) (İHA)Oğuz Aydın, Kasımpaşa maçında ağları sarsarak bu sezonki 5. golünü kaydetti. (16 Şubat 2025) (İHA)

OĞUZ AYDIN AJAX'IN TAKİBİNDE
Ajax kulübü, Oğuz Aydın için İstanbul'da olacak.

Szymanski 2 senedir bazı ekiplerin takibinde (AA)Szymanski 2 senedir bazı ekiplerin takibinde (AA)

SZYMANSKI İÇİN 3 EKİP GELİYOR
Szymanski'yi de 2 senedir takip eden Stuttgart, Napoli ve Atalanta bu maçta da yalnız bırakmayacak.

Barış Alper Yılmaz'a devre arasında Premier Lig'den gelen 30 milyon sterlinlik teklifi Galatasaray reddetmişti (İHA)Barış Alper Yılmaz'a devre arasında Premier Lig'den gelen 30 milyon sterlinlik teklifi Galatasaray reddetmişti (İHA)

BARIŞ ALPER YILMAZ'I 4 ÜLKEDEN İZLEYECEKLER
Galatasaray cephesinde ise Barış Alper'e West Ham'ın yanı sıra İtalya, Almanya ve İspanya'dan ilgi var.

Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek Victor Osimhen, Manchester United, PSG, Juventus ve Chelsea gibi isimlerin takibinde (AA)Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek Victor Osimhen, Manchester United, PSG, Juventus ve Chelsea gibi isimlerin takibinde (AA)

OSIMHEN DÜNYA DEVLERİNİN RADARINDA
Osimhen Chelsea, Manchester United ve Juventus tarafından izleniyor.

Sezon başında Galatasaray'a Norwich'ten transfer olan Gabriel Sara performansıyla büyük beğeni toplamıştı (AA)Sezon başında Galatasaray'a Norwich'ten transfer olan Gabriel Sara performansıyla büyük beğeni toplamıştı (AA)

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI SARA İÇİN GELİYOR
Sara ise Brezilya Milli Takımı'nın takibinde.

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