Galatasaray - Fenerbahçe derbisine scout akını! Dünya devleri yıldızları izleyecek

Süper Lig'de bugün (24 Şubat 2025) Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç bir başka heyecana daha sahne olacak. İki ekibin de kadrosundaki yıldızları Avrupa devleri yakından takip edecek. Dev derbiye adeta scout akını yaşanacak.
PREMIER EKİPLERİ YUSUF AKÇİÇEK'İ İZLEYECEK
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe ile son dönemde öne çıkan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek bu isimlerin başında geliyor. 2-2 biten Anderlecht maçında gol atan futbolcuyu Hollanda, Fransa, İtalya ve Premier Lig'den bazı takımlar derbide izleyecek.
OĞUZ AYDIN AJAX'IN TAKİBİNDE
Ajax kulübü, Oğuz Aydın için İstanbul'da olacak.
SZYMANSKI İÇİN 3 EKİP GELİYOR
Szymanski'yi de 2 senedir takip eden Stuttgart, Napoli ve Atalanta bu maçta da yalnız bırakmayacak.
BARIŞ ALPER YILMAZ'I 4 ÜLKEDEN İZLEYECEKLER
Galatasaray cephesinde ise Barış Alper'e West Ham'ın yanı sıra İtalya, Almanya ve İspanya'dan ilgi var.
OSIMHEN DÜNYA DEVLERİNİN RADARINDA
Osimhen Chelsea, Manchester United ve Juventus tarafından izleniyor.