Galatasaray - Fenerbahçe derbisine scout akını! Dünya devleri yıldızları izleyecek

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç bir başka heyecana daha sahne olacak. İki ekibin de kadrosundaki yıldızları Avrupa devleri yakından takip edecek. Dev derbiye adeta scout akını yaşanacak.

Yusuf Akçiçek, Anderlecht deplasmanında takımının 2 golünden birine imza atmıştı (AA)

PREMIER EKİPLERİ YUSUF AKÇİÇEK'İ İZLEYECEK

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe ile son dönemde öne çıkan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek bu isimlerin başında geliyor. 2-2 biten Anderlecht maçında gol atan futbolcuyu Hollanda, Fransa, İtalya ve Premier Lig'den bazı takımlar derbide izleyecek.