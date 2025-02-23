Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü dev derbide karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde namağlup lider olarak bu kritik maça çıkarken, Fenerbahçe ise 6 puan geriden gelerek farkı kapatmak için sahada olacak. Galatasaray’ın gol makinesi Osimhen 14 golle takımının en büyük kozu olurken, Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı En-Nesyri ise 15 golle rakiplerine gözdağı veriyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbide karşı karşıya gelecek.
ASLAN LİDERLİĞİ PERÇİNLEMEK İSTİYOR
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, derbiye rakibinin 6 puan önünde lider girecek. Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik alarak namağlup yoluna devam eden Galatasaray, rakip fileleri 59 kez havalandırdı.
MOU'LU FENER FARKI KAPATMANIN PEŞİNDE
Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde giren sarı-lacivertliler ise geride kalan süreçte 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Rakibini 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe, 60 golle ligin en fazla skor üreten takımı konumunda.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Sallai, Osimhen
Fenerbahçe: İrfan, Skriniar, Amrabat, Djiku, Osayi, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri
OSİMHEN LİGDE 14 GOL ATTI
Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den sürpriz bir şekilde kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, takımının skor yükünü sırtladı.
Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 18 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta da 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 kez fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.
Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular olacak.
Sarı-kırmızılı ekipte Yunus Akgün 6, Dries Mertens ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi dörder, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez ikişer, Alvaro Morata ve Roland Sallai'nin ise birer lig golü bulunuyor.
FENERBAHÇE'NİN YILDIZI EN-NESYRİ
Sarı-lacivertli ekibin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de attığı 15 golle dikkati çekiyor.
Fenerbahçe'de 22 Süper Lig maçında 15 kez fileleri havalandıran En-Nesyri, toplamda 36 resmi müsabakada 24 kez gol sevinci yaşadı. En-Nesyri, derbide de konuk takımın gole en yakın oyuncusu olacak.
Faslı santrforu ligde attığı 12 golle Edin Dzeko takip ediyor. Fenerbahçe'nin Süper Lig serüveninde Dusan Tadic 8, Oğuz Aydın 5, Fred 4, Allan Saint-Maximin 3, Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski ikişer, Cenk Tosun, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Filip Kostic birer kez fileleri havalandırdı.
KRİTİK VERİ: İLK GOL
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.
Rekabette 30 yılı kapsayan son 63 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.
Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 15 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.
İki takım arasında yapılan son 63 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.
Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 63 lig mücadelesinin 10'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.
KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 51'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 63 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 379 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 63 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.