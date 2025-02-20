20 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı

Galatasaray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 15:42
ABONE OL
Galatasaray’dan Tahkim’e yabancı hakem itirazı

Galatasaray, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanması kararı sonrası Tahkim'e başvuruda bulundu.

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

TFF'den bugün yapılan açıklamada, derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği duyurulmuştu.

TFF derbi hakemini resmen açıkladıTFF derbi hakemini resmen açıkladı TFF DERBİ HAKEMİNİ RESMEN AÇIKLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’dan Tahkim’e yabancı hakem itirazı Galatasaray’dan Tahkim’e yabancı hakem itirazı Galatasaray’dan Tahkim’e yabancı hakem itirazı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör