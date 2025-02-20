Galatasaray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı
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Galatasaray, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanması kararı sonrası Tahkim'e başvuruda bulundu.
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
TFF'den bugün yapılan açıklamada, derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği duyurulmuştu.