TFF derbi hakemini resmen açıkladı

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu bir Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahip olan Vincic, uluslararası düzeydeki başarısıyla adını duyurmuştur. UEFA Euro 2012'de Damir Skomina'nın ekibinde yardımcı hakem olarak yer almasının ardından, Avrupa futbolunun önemli hakemlerinden biri haline gelmiştir. 2020'li yıllarda ise UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi prestijli organizasyonlarda birçok kritik maçı yöneterek adını dünya çapında duyurmuştur.

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VİNCİC'İN KARİYERİNDEKİ ÖNEMLİ MAÇLAR

Slavko Vincic, bugüne kadar pek çok önemli karşılaşmayı yönetmiştir. Bunların başında, 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan Porto – Chelsea maçı gelmektedir. Ayrıca 2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal – Villarreal karşılaşmasını yöneten Vincic, 2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde de Eintracht Frankfurt – Rangers maçını yönetmiştir.

Vincic'in en prestijli görevlerinden biri ise 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali olacak. 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki büyük maçı yönetecek olan Vincic, bu maçla birlikte kariyerinde önemli bir adım atacak.

Vincic'in en prestijli görevlerinden biri ise 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali olacak. 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki büyük maçı yönetecek olan Vincic, bu maçla birlikte kariyerinde önemli bir adım atacak.

Euro 2020'de de görev alan hakem, grup aşamasında İspanya – İsveç ve İsviçre – Türkiye maçlarını yönetmiş, çeyrek finalde ise İtalya – Belçika karşılaşmasında düdük çalmıştır.