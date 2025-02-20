TFF derbi hakemini resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak.
Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren derbide görev alacak Slavko Vincic bu sezon; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7, Slovenya Prva Liga'da 6, Uluslar Ligi ve Yunanistan Süper Ligi'nde 2, Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Suudi Arabistan Ligi ve Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde se 1'er maçta olmak üzere toplamda 20 mücadelede görev yaptı.
Sloven hakem söz konusu 20 maçta 83 kez sarı kartına başvururken, 2 kez ikinci sarı karttan kırmızı kart, 1 kez de doğrudan kırmızı kart gösterdi. Vincic ayrıca, 20 maçta 4 kez de penaltı noktasını gösterdi.
SON MAÇI PSV - JUVENTUS
45 yaşındaki tecrübeli hakem son olarak dün Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda PSV Eindhoven'in Juventus'u konuk ettiği karşılaşmada düdük çaldı. Uzatmalara giden karşılaşmada ev sahibi ekip tur atlarken; Vincic, 4 kez sarı kartına başvurdu.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN 1'ER MAÇINI YÖNETTİ
Slavko Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 1'er maçında görev aldı. Tecrübeli hakem; 2019 yılında Galatasaray'ın deplasmanda Club Brugge golsüz berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında düdük çaldı. Vincic, 2018 yılında Fenerbahçe'nin iç sahada Benfica ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında görev almıştı.
SLAVKO VİNCİC KİMDİR?
Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu bir Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahip olan Vincic, uluslararası düzeydeki başarısıyla adını duyurmuştur. UEFA Euro 2012'de Damir Skomina'nın ekibinde yardımcı hakem olarak yer almasının ardından, Avrupa futbolunun önemli hakemlerinden biri haline gelmiştir. 2020'li yıllarda ise UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi prestijli organizasyonlarda birçok kritik maçı yöneterek adını dünya çapında duyurmuştur.
VİNCİC'İN KARİYERİNDEKİ ÖNEMLİ MAÇLAR
Slavko Vincic, bugüne kadar pek çok önemli karşılaşmayı yönetmiştir. Bunların başında, 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan Porto – Chelsea maçı gelmektedir. Ayrıca 2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal – Villarreal karşılaşmasını yöneten Vincic, 2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde de Eintracht Frankfurt – Rangers maçını yönetmiştir.
Vincic'in en prestijli görevlerinden biri ise 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali olacak. 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki büyük maçı yönetecek olan Vincic, bu maçla birlikte kariyerinde önemli bir adım atacak.
Vincic'in en prestijli görevlerinden biri ise 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali olacak. 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki büyük maçı yönetecek olan Vincic, bu maçla birlikte kariyerinde önemli bir adım atacak.
Euro 2020'de de görev alan hakem, grup aşamasında İspanya – İsveç ve İsviçre – Türkiye maçlarını yönetmiş, çeyrek finalde ise İtalya – Belçika karşılaşmasında düdük çalmıştır.
SÜPER LİG'DE 25. HAFTANIN HAKEMLERİ
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez HakemKurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
23 Şubat Pazar:
13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın
16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic