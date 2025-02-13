Galatasaray'da Muslera'nın yerine Avrupa Ligi'nin yıldızı geliyor
Galatasaray'da Muslera'nın geleceği belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılılar yeni kaleci arayışlarını sürdürüyor. Uruguay'a dönme ihtimali olan tecrübeli eldiven henüz kesin kararını vermedi. Son iddialara göre Galatasaray, Olympiakos'un 22 yaşındaki kalecisi Konstantinos Tzolakis'i listesine aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde öne çıkan genç file bekçisi, 8 maçta 6 kez kalesini gole kapattı.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan sarı-kırmızılı idareciler, Muslera'nın yerine arayışlarını sürdürüyor.
KESİN KARAR VERİLMEDİ
2011'den beri Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. Ülkesi Uruguay'a dönme hedefi olan tecrübeli eldiven yine de nihai kararını vermiş değil.
SON İDDİA YUNANİSTAN'DAN
Buna karşın Galatasaray yönetimi, Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda son iddia ise Yunanistan'dan geldi. Sportime'ın geçtiği habere göre Galatasaray, Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis'in peşinde.
UEFA AVRUPA LİGİ'NE DAMGA VURDU
Haberde Galatasaray'ın, Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başladığı ve Tzolakis'in listenin üst sıralarında yer aldığı vurgulandı.
Bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Konstantinos Tzolakis, lig aşamasında çıktığı 8 maçın 6'sında kalesini gol kapattı.
Öte yandan Tzolakis söz konusu 8 maçta kalesine gelen 28 şutun 25'ini kurtarmayı başararak inanılmaz bir istatistiğe imza attı. 22 yaşındaki Tzolakis'in Olympiakos ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.