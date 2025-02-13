Galatasaray’da Muslera’nın yerine Avrupa Ligi’nin yıldızı geliyor

Konstantinos Tzolakis (AFP)

SON İDDİA YUNANİSTAN'DAN

Buna karşın Galatasaray yönetimi, Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda son iddia ise Yunanistan'dan geldi. Sportime'ın geçtiği habere göre Galatasaray, Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis'in peşinde.