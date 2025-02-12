Galatasaray’ın AZ Alkmaar kafilesi belli oldu: 10 eksik var

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların son olarak bu mücadeledeki kamp kadrosu belli oldu.

Açıklanan listede Osimhen, Icardi, Torreira, Ahmet Kutucu, Jakobs, Yunus Akgün, Davinson, Eren Elmalı, Frankowski ve Lemina yer almadı.