Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Sergio Reguilón | Fotoğraf: AFP

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN İNGİLTERE ÇIKARMASI

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, ezeli rakipler Tottenham forması giyen sağ bek için karşı karşıya.

Haberde üst düzey yıldızlar için Süper Lig'in de artık oldukça ilgi çekici olduğu vurgulanırken Reguilon'un yeni rotasının Türkiye olabileceği belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun transferinin önündeki tek engelin ise kulübün sahibi Dany Levy'nin onu göndermeye sıcak bakmamasının olabileceği aktarıldı.