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Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 11:46
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Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek üzere çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınına göre, ezeli rakipler Tottenham forması giyen yıldızın peşine düştü.

Süper Lig'de ara transfer döneminin bitmesine sayı günler kala takımlar kadrolarını şekillendirmek istiyor. Transfer yarışı sürerken Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine aynı isim geldi.

Sergio Reguilón | Fotoğraf: AFPSergio Reguilón | Fotoğraf: AFP

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN İNGİLTERE ÇIKARMASI

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, ezeli rakipler Tottenham forması giyen sağ bek için karşı karşıya.

Haberde üst düzey yıldızlar için Süper Lig'in de artık oldukça ilgi çekici olduğu vurgulanırken Reguilon'un yeni rotasının Türkiye olabileceği belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun transferinin önündeki tek engelin ise kulübün sahibi Dany Levy'nin onu göndermeye sıcak bakmamasının olabileceği aktarıldı.

Sergio ReguilónSergio Reguilón

SÖZLEŞMESİ MAYIS'TA BİTİYOR

Bonservisi Tottenham'da olan Sergio Reguilon, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Manchester United'da ikinci yarısını ise Brentford'da kiralık olarak geçirmişti. Takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan 28 yaşındaki İspanyol sol bekin siyah-beyazlılara sıcak baktığı belirtiliyor.

Sergio Reguilón | Fotoğraf: AFPSergio Reguilón | Fotoğraf: AFP

KARİYERİ

Kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Sergio Reguilon, İspanya'da Logrones, Sevilla ve Atletico Madrid formalarını giydi. Tottenham'a 2020'de transfer olan İspanyol sol bek, Manchester United ve Brentford'da kiralık olarak oynadı. Reguilon, kariyeri boyunca forma giydiği 262 maçta 14 gol ve 25 asist kaydetti.

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Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

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