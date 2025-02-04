Icardi’den Mourinho’ya olay gönderme! Sosyal medyada kapıştılar

Mauro Icardi'den Mourinho'ya gönderme

ICARDI'DEN JET HIZINDA GÖNDERMELER

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Portekizli çalıştırıcıya cevap verdi. Icardi, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Jose Mourinho için yapılan "Crying One (Ağlayan Biri)" paylaşımını Instagram hesabından paylaştı. İşte Arjantinli futbolcunun peş peşe yaptığı çarpıcı paylaşımlar:

Mauro Icardi'den Mourinho'ya gönderme

Mauro Icardi'den Mourinho'ya gönderme