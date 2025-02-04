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Icardi'den Mourinho'ya olay gönderme! Sosyal medyada kapıştılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 12:29 Güncelleme: 04.02.2025 12:30
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Icardi’den Mourinho’ya olay gönderme! Sosyal medyada kapıştılar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçında yaşanan Davinson Sanchez'in pozisyonu ile ilgili Instagram'dan tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı. Ardından Galatasaray'ın Arjantili yıldızı Mauro Icardi, Mourinho'ya 'The Speciel One' kitabı üzerinden olay bir göndermede bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla olay göndermelerde bulundular.

Mourinho'dan Galatasaray'a Sanchez'in pozisyonu üzerinden gönderme | Fotoğraf: XMourinho'dan Galatasaray'a Sanchez'in pozisyonu üzerinden gönderme | Fotoğraf: X

MOURINHO'DAN SANCHEZ PAYLAŞIMI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçından Davinson Sanchez'in pozisyonunu paylaşmıştı. Mourinho paylaşımında, ""Geçtiğimiz pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda ülkem Portekiz yarı finale kalmayı başardı. Bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı onları tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'den Mourinho'ya gönderme Mauro Icardi'den Mourinho'ya gönderme

ICARDI'DEN JET HIZINDA GÖNDERMELER

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Portekizli çalıştırıcıya cevap verdi. Icardi, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Jose Mourinho için yapılan "Crying One (Ağlayan Biri)" paylaşımını Instagram hesabından paylaştı. İşte Arjantinli futbolcunun peş peşe yaptığı çarpıcı paylaşımlar:

Mauro Icardi'den Mourinho'ya gönderme Mauro Icardi'den Mourinho'ya gönderme

Mauro Icardi'den Mourinho'ya gönderme Mauro Icardi'den Mourinho'ya gönderme

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Icardi’den Mourinho’ya olay gönderme! Sosyal medyada kapıştılar Icardi’den Mourinho’ya olay gönderme! Sosyal medyada kapıştılar Icardi’den Mourinho’ya olay gönderme! Sosyal medyada kapıştılar

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