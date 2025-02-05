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Galatasaray Mario Lemina ile anlaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 12:00 Güncelleme: 05.02.2025 12:03
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Galatasaray Mario Lemina ile anlaştı

Transfer döneminin bitmesine yaklaşık bir haftalık süre kalırken Galatasaray Mario Lemina ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu hareketi sürüyor. 3 kulvarda yarışan sarı-kırmızılılarda hedef geniş ve güçlü bir kadro kurulması.

Fotoğraf: REUTERS Fotoğraf: REUTERS

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK

Bu sezon Wolverhampton'da 19 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mario Lemina'nın bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Gabonlu futbolcu ile Galatasaray arasındaki 2,5 yıllık anlaşma, 1,5+1 yıl şeklinde ve uzatma opsiyonu bulunuyor.

Fotoğraf: REUTERS Fotoğraf: REUTERS

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Lemina geçtiğimiz haftalarda teknik direktörü Vitor Pereira ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Mario Lemina Galatasaray dönemi | Fotoğraf: X Mario Lemina Galatasaray dönemi | Fotoğraf: X

YUVAYA DÖNÜYOR

İngiliz ekibine 2 sene önce 11 milyon euro'ya transfer olan Lemina, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

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Galatasaray Mario Lemina ile anlaştı Galatasaray Mario Lemina ile anlaştı Galatasaray Mario Lemina ile anlaştı
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