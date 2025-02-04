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Mario Lemina yuvaya dönüyor! Galatasaray ile anlaşma an meselesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 09:14
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Mario Lemina yuvaya dönüyor! Galatasaray ile anlaşma an meselesi

Galatasaray, Wolverhampton'da forma giyen eski futbolcusu Mario Lemina ile de prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, Lemina ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu hareketi sürüyor. 3 kulvarda yarışan sarı-kırmızılılarda hedef geniş ve güçlü bir kadro kurulması.

Fotoğraf: REUTERSFotoğraf: REUTERS

İMZA AN MESELESİ

Galatasaray, Mario Lemina transferinde mutlu sona çok yakın. 31 yaşındaki oyuncu ile Türkiye'ye dönüşü konusunda büyük oranda anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, Wolverhampton'a 2 milyon euroluk bonservis bedeli teklif etti. Sarı-kırmızılıların, Lemina ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fotoğraf: REUTERSFotoğraf: REUTERS

KADRO DIŞI KALDI

Lemina geçtiğimiz haftalarda teknik direktörü Vitor Pereira ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Mario Lemina Galatasaray dönemi | Fotoğraf: XMario Lemina Galatasaray dönemi | Fotoğraf: X

İngiliz ekibine 2 sene önce 11 milyon euro'ya transfer olan Lemina, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

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Mario Lemina yuvaya dönüyor! Galatasaray ile anlaşma an meselesi Mario Lemina yuvaya dönüyor! Galatasaray ile anlaşma an meselesi Mario Lemina yuvaya dönüyor! Galatasaray ile anlaşma an meselesi
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