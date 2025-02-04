Mario Lemina yuvaya dönüyor! Galatasaray ile anlaşma an meselesi
Galatasaray, Wolverhampton'da forma giyen eski futbolcusu Mario Lemina ile de prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, Lemina ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu hareketi sürüyor. 3 kulvarda yarışan sarı-kırmızılılarda hedef geniş ve güçlü bir kadro kurulması.
İMZA AN MESELESİ
Galatasaray, Mario Lemina transferinde mutlu sona çok yakın. 31 yaşındaki oyuncu ile Türkiye'ye dönüşü konusunda büyük oranda anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılılar, Wolverhampton'a 2 milyon euroluk bonservis bedeli teklif etti. Sarı-kırmızılıların, Lemina ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
KADRO DIŞI KALDI
Lemina geçtiğimiz haftalarda teknik direktörü Vitor Pereira ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
İngiliz ekibine 2 sene önce 11 milyon euro'ya transfer olan Lemina, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.
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