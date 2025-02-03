Galatasaray'da Michy Batshuayi ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da Morata transferinin ardından Michy Batshuayi ile yollar ayrılıyor. Belçikalı isim Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı. İşte detaylar...
Galatasaray'da hücum hattına Alvaro Morata'nın transferiyle birlikte bir ayrılık kararı geldi. Galatasaray, Michy Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı. Belçikalı futbolcuyla yakın zamanda yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.
30 MAÇTA 7 GOL 2 ASİST
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı. Galatasaray'a yaz transfer döneminde imza atan Batshuayi'nin sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.