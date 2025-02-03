Galatasaray’da ayrılık! İtalyan devinin yolunu tuttu

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u kiralık olarak İtalyan ekibi Roma'ya gönderiyor.

Roma ile yapılan anlaşmada 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri için İstanbul'dan ayrıldı. Nelsson, sağlık kontrollerinin ardından Roma'ya resmi imzayı atacak.

GALATASARAY 7 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Nelsson, transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmemişti.

Galatasaray, Nelsson'u 2021 yılında 7 milyon Euro ödeyerek Kopenhag'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.