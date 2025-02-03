Okan Buruk’tan Batshuayi açıklaması: Transfer tamamlanırsa bugün ayrılacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek namağlup ünvanını ve Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

"ZOR BİR GÜNDÜ AMA KAZANDIK"

Galatasaray'ın hocası Buruk maçından ardından yaptığı basın toplantısında, "Zor bir gündü ama kazandık. Puan farkı 6 ama bu farkı artırmak istiyoruz. Transfer dönemi biliyorsunuz. Gidenler ve kalanlar, belli olunca kadromuzu oluşturacağız. Konsantrasyon değişiyor. Son haftada bizim fırsat transferi diyebileceğimiz çok önemli oyuncular da çıkabiliyor. Osimhen'in transferinin son günlerinde bizim için bir fırsat olduğunu gördük. Yine böyle bakacağız, düşündüğümüz oyuncular var." ifadelerini kullandı.

"BATSHUAYI TRANSFER TAMAMLANIRSA AYRILACAK"

Öte yandan Okan Buruk Real Betis'e gitmesi gündemde olan Batshuayi ile ilgili, "Michy Batshuayi'nin transferi tamamlanırsa, bugün bizden ayrılacak." dedi.