Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı: 3 eksik 1 kadro dışı

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almadı. Sakatlığı devam edem Kerem Demirbay'da kafileye dahil edilmedi.

Öte yandan son antrenmana katılmayan Victor Nelsson'un da, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almadığı açıklandı.

İŞTE GALATASARAY'IN GAZİANTEP FK MAÇI KAMP KADROSU